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De acordo com a Euronews, o grupo de saúde das Nações Unidas considera que o aumento de casos está a surgir devido à sobrelotação extrema nos locais onde vivem deslocados, às altas temperaturas e à falta de água potável.
Além da varicela, numa só semana, foram registadas mais de 18.ooo casos de doenças infecciosas na Faixa de Gaza, como sarna, piolhos e impetigo.
“Disseram que ele tem de ficar sozinho, com o seu próprio colchão, a sua própria roupa e a sua própria higiene, mas onde? Vivemos numa tenda e não há literalmente espaço”, disse à Euronews Hamada Abu Ghali, um deslocado que tem um filho com varicela, depois de ter sido contagiado pela irmã. “Antes da guerra tínhamos uma casa e quartos, mas hoje estamos todos numa única tenda”.
Dados da Organização das Nações Unidas (ONU) indicam que há cerca de 1,7 milhões de pessoas deslocadas na Faixa de Gaza a viver sem água potável e sem condições mínimas de higiene.
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