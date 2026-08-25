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Entre janeiro e junho de 2026, 534.379 residentes no Brasil ficaram hospedados em alojamentos turísticos em Portugal, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE). Maio foi o mês com mais registos, com 114.531 hóspedes, seguido de junho, com 96.628.

A dimensão deste fluxo torna-se relevante perante a confirmação, no Brasil, de uma cadeia de transmissão de sarampo associada à importação do vírus. O Ministério da Saúde brasileiro recomendou a vacinação temporária de todas as pessoas entre os seis meses e os 59 anos nos municípios de São Paulo, Guarulhos e São Bernardo do Campo.

Até ao final de julho, o Brasil tinha confirmado 17 casos de sarampo, dos quais 14 permaneciam em acompanhamento ativo no estado de São Paulo. A capital paulista concentrava 11 casos, enquanto São Bernardo do Campo tinha dois e Guarulhos um.

As autoridades brasileiras consideram que a elevada mobilidade da população e o fluxo intenso de viajantes internacionais são fatores que podem favorecer a introdução esporádica do vírus.

Portugal tem uma cobertura vacinal elevada

Em Portugal, os dados disponíveis apontam para uma cobertura vacinal elevada entre as crianças. Em 2024, 95,7% das crianças de seis anos tinham cumprido o plano vacinal contra o sarampo, a papeira e a rubéola, segundo o INE.

A vacinação é uma das principais formas de prevenção do sarampo, uma doença altamente contagiosa. O esquema previsto inclui duas doses da vacina.

Ainda assim, a vacinação não é uniforme entre toda a população. Em maio deste ano, a Direção-Geral da Saúde (DGS) dava conta de sete casos de sarampo registados em Portugal desde o início do ano, de acordo com a SIC Notícias.

Os casos distribuíam-se por várias regiões — Norte, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve — e todos confirmados laboratorialmente pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA). Seis dos sete doentes não estavam vacinados. Segundo a DGS, todos apresentaram evolução clínica favorável.

Há dados mais recentes sobre os casos?

O INE não dispõe, neste momento, de dados atualizados sobre os casos de sarampo. Os dados relativos às doenças de notificação obrigatória estão em fase de revisão metodológica e, os últimos indicadores disponíveis são de 2016.

A Direção-Geral da Saúde foi contactada pelo 24notícias para esclarecer se entretanto foram identificados novos casos, qual é a atual situação epidemiológica do sarampo em Portugal e se considera existir um risco acrescido de importação do vírus devido à circulação entre Portugal e Brasil, mas não respondeu até à publicação deste artigo.

O que acontece no Brasil?

No Brasil, a resposta das autoridades inclui uma estratégia adicional para proteger os bebés entre os seis e os 11 meses: a chamada “dose zero” da vacina tríplice viral.

Trata-se de uma dose administrada antecipadamente em regiões onde existem evidências de circulação ativa do vírus. Não substitui as doses previstas no calendário habitual: as crianças que a recebem devem continuar a vacinação aos 12 e aos 15 meses.

A campanha de vacinação nos três municípios paulistas decorre entre 3 de agosto e 1 de setembro. Em 2025, o Brasil tinha registado 38 casos importados ou relacionados com a importação.

Nota: Os dados de janeiro a maio são provisórios e os de junho preliminares.

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