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Na altura, Tayane encontrava-se a fazer a atividade acompanhada por um guia e outros mergulhadores, numa zona onde é comum observar vida marinha e onde, ocasionalmente, podem ser vistos tubarões-lixa, uma espécie geralmente considerada não agressiva para humanos. Segundo o relato, tudo aconteceu enquanto nadava em apneia, quando sentiu uma mordida forte na perna direita, chegando o animal a segurar-lhe a coxa durante alguns segundos. O guia terá intervindo para ajudar a libertá-la, e depois disso conseguiu regressar à superfície.

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Foi imediatamente assistida no local pelo guia, por uma amiga que é médica e por pescadores que se encontravam nas proximidades. Tendo sido posteriormente transportada para o Hospital São Lucas, em Fernando de Noronha, onde deu entrada consciente, estável e orientada. Os médicos consideraram o ferimento superficial, sem lesões em músculos ou tendões, tendo sido feita limpeza da ferida, curativo, administração de medicação e vacina antitetânica, tendo tido alta no próprio dia.

Após o incidente, várias entidades, incluindo o ICMBio, o Corpo de Bombeiros e a vigilância ambiental, foram acionadas para acompanhar a situação e reforçar medidas de monitorização da área. O caso gerou atenção local, mas as autoridades sublinharam o carácter raro deste tipo de incidente.

Agora, ao partilhar novas imagens nas redes sociais, Tayane afirmou que o episódio foi um “incidente pontual” e fora do comportamento habitual do tubarão-lixa, sublinhando que não houve alimentação ou provocação do animal. Disse ainda não se sentir traumatizada, mantendo a ligação ao mar e aos desportos aquáticos, e afirmou querer regressar a Fernando de Noronha.

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