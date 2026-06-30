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O Supremo Tribunal dos Estados Unidos da América confirmou a constitucionalidade das leis do Idaho e da Virgínia que impedem raparigas e mulheres transgénero de competirem em provas desportivas femininas, escreve o The Guardian. A decisão, considerada uma das mais relevantes dos últimos anos em matéria de direitos das pessoas trans, poderá ter consequências em todo o país, uma vez que legislação semelhante já foi aprovada em pelo menos 25 estados norte-americanos.

Os nove juízes do Supremo Tribunal decidiram revogar as decisões de instâncias inferiores que tinham dado razão a duas estudantes transgénero: Lindsay Hecox, universitária no Idaho, e Becky Pepper-Jackson, uma estudante de 15 anos da Virgínia Ocidental.

O processo centrou-se nestes dois casos, mas a decisão estabelece um precedente que poderá consolidar as restrições à participação de atletas transgénero em competições femininas em vários estados dos Estados Unidos.

Durante as audições realizadas em janeiro, a maioria conservadora do tribunal já tinha dado sinais de concordar com o argumento apresentado pelos estados, segundo o qual atletas transgénero que nasceram com sexo masculino poderão beneficiar de vantagens físicas suscetíveis de comprometer a equidade nas competições femininas.

A decisão representa também mais uma vitória judicial para o Presidente Donald Trump, que fez da participação de atletas transgénero no desporto feminino um dos temas centrais da sua campanha para as eleições presidenciais de 2024. Ao longo dos últimos anos, Trump criticou repetidamente aquilo que classificou como a presença de "homens no desporto feminino", procurando associar o apoio às pessoas transgénero ao Partido Democrata.

Durante a campanha eleitoral, a equipa de Trump divulgou uma campanha publicitária televisiva e digital que contrapunha a então candidata democrata Kamala Harris ao candidato republicano, com a mensagem: "Kamala é para eles/elas; o Presidente Trump é para si."

Desde que regressou à Casa Branca, a administração Trump adotou várias medidas relacionadas com questões de identidade de género. Entre elas estão a recusa em responder a correspondência oficial que utilize pronomes neutros, a limitação da sua utilização em passaportes e iniciativas destinadas a restringir o acesso a tratamentos médicos de afirmação de género.

Lindsay Hecox contestava uma lei aprovada no Idaho em 2020, a primeira do país a proibir mulheres e raparigas transgénero de integrarem equipas desportivas femininas. Embora tenha posteriormente tentado retirar a ação judicial, alegando que já não pretendia competir e receava ser alvo de assédio, o Supremo Tribunal decidiu avançar com a apreciação do caso.

Já Becky Pepper-Jackson argumentou que iniciou tratamentos de afirmação de género ainda em criança, não tendo passado pela puberdade masculina. Por esse motivo, defendia que não beneficiava de qualquer vantagem física injusta relativamente às restantes atletas, posição que acabou por não convencer a maioria dos juízes do Supremo Tribunal.