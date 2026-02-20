A decisão, tomada por uma maioria de 6-3, é considerada a mais importante derrota do segundo mandato de Trump perante um Supremo conservador, que no ano passado se tinha posicionado repetidamente a seu favor em casos de emergência relacionados com imigração, despedimentos de líderes de agências independentes e cortes profundos nos gastos públicos.

O John Roberts, presidente do Supremo Tribunal, autor da opinião da maioria, escreveu: “O presidente afirma o poder extraordinário de impor unilateralmente tarifas de valor, duração e alcance ilimitados. À luz da amplitude, história e contexto constitucional dessa autoridade alegada, ele deve identificar uma autorização clara do Congresso para a exercer”.

O Supremo Tribunal concluiu que a autoridade de emergência invocada por Trump “não é suficiente” para justificar a imposição das tarifas, invalidando assim a medida adotada pelo ex-presidente.