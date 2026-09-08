O Benfica é a equipa com maiores probabilidades de vencer a Liga Europa 2026/27, segundo uma simulação do supercomputador da Opta. As águias surgem no topo da previsão, com 13,58% de hipóteses de levantar o troféu.

O modelo prevê ainda que o Benfica tem quase 66% de probabilidades de avançar diretamente para os oitavos de final, evitando o play-off. A possibilidade de chegar aos quartos de final é estimada em 61,51%, enquanto a presença na final ronda os 24%.

A previsão surge poucos dias antes do início da fase de liga. O Benfica estreia-se a 16 de setembro, no terreno do AC Milan, num dos jogos mais exigentes do calendário. Seguem-se duelos com Celtic, Omonia, Lech Poznań, Viktoria Plzeň, OFI Creta, NEC Nijmegen e AZ Alkmaar.

O Torreense é o outro representante português na competição, mas aparece com probabilidades muito mais reduzidas. O modelo atribui-lhe 12,87% de hipóteses de chegar ao play-off e apenas 0,47% de alcançar os oitavos de final.

A previsão da Opta é uma projeção estatística e não uma garantia sobre o resultado da competição. A Liga Europa começa a 16 de setembro e a final está marcada para 26 de maio de 2027, em Frankfurt, na Alemanha.