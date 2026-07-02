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Mantendo a tradição de celebrar o verão ao pôr do sol, o hotel prepara três noites temáticas distribuídas pelos meses de julho, agosto e setembro. A estreia da temporada será dedicada às Caraíbas, com um ambiente de inspiração tropical, marcado por cores quentes, decoração evocativa e uma seleção musical alinhada com o espírito caribenho.

Ao longo das várias salas do hotel, os participantes poderão degustar uma seleção de pratos e petiscos concebidos pelo chefe Ricardo Costa, pensados para harmonizar com os vinhos apresentados por cerca de 30 parceiros vínicos do The Yeatman. A curadoria vínica fica a cargo da diretora de vinhos do hotel, Elisabete Fernandes, numa proposta que privilegia rótulos portugueses e combinações gastronómicas cuidadosamente desenhadas para a ocasião.

Depois da paragem nas Caraíbas, o ciclo de festas prossegue a 20 de agosto, com o tema Santorini Sunset, inspirado nas ilhas gregas, e termina a 17 de setembro com Tokyo After Dark, numa viagem à energia cosmopolita da capital japonesa. Cada evento aposta numa fusão de sabores internacionais, vinhos de excelência e uma vista privilegiada sobre o Porto.

O primeiro evento, então, a Sunset Wine Party Caribbean Heat, decorre no dia 16 de julho, entre as 19h00 e as 23h00. O preço é de 148 euros por pessoa, com valor especial de 135 euros para reservas de grupo a partir de oito pessoas.

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