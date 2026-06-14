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A Suíça rejeitou em referendo uma proposta que visava impor um teto máximo de 10 milhões de habitantes à população do país. Segundo a BBC, os resultados oficiais indicam que cerca de 55% dos eleitores votaram contra a medida, enquanto 45% se mostraram favoráveis. A participação eleitoral rondou os 60%.

A iniciativa foi apresentada pelo Partido do Povo Suíço (SVP), parido de direita conhecido pelas posições críticas em relação à imigração. O partido defendia que a limitação populacional ajudaria a aliviar a pressão sobre os transportes públicos, a habitação, os serviços públicos e o ambiente.

Contudo, a proposta enfrentou forte oposição do governo suíço, dos principais partidos políticos, das organizações empresariais e dos sindicatos, que alertaram para as consequências económicas e diplomáticas da medida.

Uma eventual aprovação poderia colocar em causa os acordos de livre circulação entre a Suíça e a União Europeia, fundamentais para a economia helvética e para o acesso de trabalhadores estrangeiros ao mercado laboral suíço.

Após a divulgação dos resultados, o ministro da Justiça da Suíça, Beat Jans, saudou a decisão dos eleitores, considerando-a "um sinal de estabilidade, abertura e fiabilidade".

A população suíça tem registado um crescimento nas últimas duas décadas. Em 2002, o país contava com cerca de 7,3 milhões de habitantes. Atualmente, a população ultrapassa os 9,1 milhões, sendo que aproximadamente 27% dos residentes não possuem nacionalidade suíça.