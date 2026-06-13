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Os eleitores suíços vão decidir, este domingo, se o país deve fixar um teto populacional de dez milhões de habitantes, numa iniciativa promovida pelo partido de direita Partido Popular Suiço (SVP, sigla em inglês). De acordo com a BBC, a proposta, designada pelos seus apoiantes como “iniciativa de sustentabilidade”, pretende reduzir a pressão sobre a habitação, os serviços públicos e o ambiente.

O governo suíço, os principais partidos políticos, sindicatos e líderes empresariais opõem-se à medida, que classificam como uma “iniciativa do caos”. Argumentam que o limite populacional poderá agravar a falta de mão de obra em setores essenciais, como hospitais e hotelaria, e comprometer as relações da Suíça com a União Europeia, da qual o país não faz parte.

A questão da imigração tornou-se central no debate político suíço. Desde 2002, a população do país aumentou de 7,3 milhões para 9,1 milhões de habitantes. Atualmente, cerca de 27% dos residentes suíços nasceram no estrangeiro.

Entre os defensores da proposta, o crescimento populacional é apontado como uma das causas do aumento dos preços da habitação, da sobrelotação dos transportes públicos e da subida dos custos de saúde. Já os opositores sublinham que a economia suíça depende fortemente de trabalhadores estrangeiros e alertam para o risco de isolamento internacional num contexto global instável.

A votação decorre ao abrigo do sistema de democracia direta suíço, que permite a realização de referendos nacionais sempre que uma iniciativa reúna 100 mil assinaturas válidas.

As sondagens mais recentes indicam um cenário muito equilibrado. Uma delas aponta para 52% de eleitores contra a proposta e 45% a favor, com um número significativo de indecisos que poderá ser decisivo no resultado final.

O referendo é visto como um teste importante à atitude dos suíços face à imigração e ao crescimento demográfico, num país que há décadas combina prosperidade económica com uma forte tradição de participação popular nas decisões políticas.

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