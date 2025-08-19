O ministro do Conselho Federal suíço, Ignazio Cassis, prometeu oferecer imunidade a Vladimir Putin, esta terça-feira, caso a Suíça venha a acolher as negociações de paz para a guerra na Ucrânia.
O presidente russo, Vladimir Putin enfrenta um mandado de captura emitido pelo Tribunal Penal Internacional. No entanto, no ano passado, o Governo suíço definiu “as regras para conceder imunidade a uma pessoa sob um mandado de captura internacional. Se essa pessoa vier para uma conferência de paz, sim; não se vier por motivos privados”, afirmou Ignazio Cassis numa conferência de imprensa, avança a AFP na Barron's.
