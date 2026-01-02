Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Foi revelada a primeira vítima do incêndio no bar, Le Constellation, trata-se de um jovem promessa do golfe, Emanuele Galeppini, de 16 anos. No site, a federação italiana de golfe deixou uma homenagem ao "jovem atleta que trazia consigo paixão e valores autênticos".

Guy Parmelin, presidente da Suiça, afirmou que se tratou de “um drama de dimensão desconhecida” e prestou homenagem às muitas “vidas jovens que se perderam e foram interrompidas”. Após o anúncio dos cinco dias de luto nacional, Guy Parmelin sublinhou ainda que a Suíça deve às vítimas, cujos projetos, esperanças e sonhos foram abruptamente cortados, tomar medidas para que uma tragédia semelhante nunca volte a ocorrer, revela o The Guardian.

Um incêndio no bar Le Constellation, um popular resort de ski suíço, em Crans-Montana, durante a celebração de Ano Novo causou a morte a pelo menos 40 pessoas e feriu aproximadamente 115, a maioria gravemente. O fogo começou por volta das 1h30 locais (00h30 GMT) e terá sido provocado por uma vela acesa num garrafão de champanhe ou por carvão de shisha, que incendiou o teto de madeira do bar, causando rapidamente o colapso do mesmo.

