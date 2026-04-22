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O Subsídio por Assistência a Nascimento de Neto é um apoio pago aos avós que faltam ao trabalho para cuidar de neto/a com deficiência, doença ou recém-nascido, desde que vivam na mesma casa.

A medida permite aos cidadãos evitar deslocações e reduzir o tempo de espera nos serviços presenciais, passando todo o processo a estar disponível à distância de um clique.

Para aceder ao pedido, os utilizadores devem seguir o percurso “Família”, selecionar “Maternidade e Paternidade” e, posteriormente, escolher a opção “Subsídio por Assistência a Nascimento de Neto”.

Segundo a informação divulgada, a alteração pretende tornar a Segurança Social mais próxima e simples, facilitando o acesso aos apoios e contribuindo para um serviço mais ágil no apoio às famílias.

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