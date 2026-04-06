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A ERSE actualizou os preços eficientes dos combustíveis e o gasóleo simples ficou em 2,325 euros por litro e a gasolina 95 em 2,011 euros, com impostos, até 12 de abril.

“O preço eficiente registou uma atualização, face à semana passada, de +1,8% para a gasolina e de +4,2% para o gasóleo, tendo em conta a variação semanal das cotações internacionais da gasolina 95 simples em +5,0% e do gasóleo simples em +8,2%”, lê-se no relatório semanal da ERSE ‘Combustíveis – Supervisão de Preços’.

O preço eficiente tem em conta o valor dos combustíveis nos mercados internacionais de referência, os respetivos fretes marítimos, a logística primária, os sobrecustos com a incorporação de biocombustíveis, a componente do retalho e os impostos.

A média dos preços de venda ao público nos pórticos, face à semana anterior, situou-se em 1,8 cêntimos por litro abaixo do preço eficiente no caso da gasolina 95 simples e 10,8 cêntimos por litro inferior no caso do gasóleo simples. De acordo com o regulador, estas diferenças correspondem a desvios de -0,9% e -5,1%, respetivamente.

Já no que diz respeito aos preços com descontos, a gasolina 95 simples e o gasóleo simples tiveram desvios respetivos face ao preço eficiente de -3% e -7,6%.

“Em termos absolutos, estas estimativas situam-se, para a gasolina 95 simples, em -6,0 cêntimos por litro abaixo, e para o gasóleo simples, em -15,7 cêntimos por litro abaixo, dos respetivos preços eficientes”, detalha o relatório.

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