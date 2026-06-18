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Em comunicado é revelado que a "prioridade de vigilância incidirá sobre os 26 concelhos fortemente afetados pela tempestade Kristin, que provocou um aumento muito significativo da carga combustível existente no terreno, traduzindo-se num risco acrescido de ocorrência e propagação de incêndios rurais, justificando o reforço das medidas de vigilância, deteção precoce e combate de forma autónoma por parte das Forças Armadas".

Assim, "sob coordenação do Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA), será ativado um Centro de Operações Permanente na Base Aérea no5 em Monte Real, durante o período de alerta, funcionando como base avançada de apoio ao CIPO". Por isso, estarão vários meios

aéreos na Base:

• P-3C CUP+ – aeronave de patrulhamento de longo alcance, dotada de sensores de

elevada capacidade para vigilância aérea e recolha de informação em vastas áreas do

território;

• EADS C-295M – aeronave de vigilância equipada para missões de reconhecimento,

observação e monitorização de grandes áreas, permitindo a deteção precoce de

ocorrências e o apoio à coordenação operacional;

• Sistemas aéreos não tripulados (drones), vocacionados para missões de vigilância

persistente, deteção de focos de incêndio e monitorização em tempo real das áreas

críticas;

• Um UH-60L Black Hawk – helicóptero multifunções com elevada mobilidade e

capacidade para reconhecimento aéreo, transporte, combate a incêndios e apoio às

operações de proteção e socorro.

"O Governo apela igualmente à máxima responsabilidade de todos os cidadãos, recordando que, durante os períodos de maior perigo de incêndio rural, qualquer comportamento negligente pode ter consequências graves para as pessoas, os bens e o património natural. A prevenção continua a ser o primeiro e mais importante instrumento de proteção das populações e do território", refere o comunicado.

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