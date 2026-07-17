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Em palco, Sting será acompanhado pelo guitarrista Dominic Miller e pelo baterista Chris Maas, num concerto com duração prevista de uma hora e 45 minutos e um alinhamento de cerca de 20 temas, incluindo êxitos dos The Police e da carreira a solo.
Devido aos concertos de Sting e de Lewis Capaldi, a organização, o município da Figueira da Foz e a PSP implementaram um plano de mobilidade, que inclui condicionamentos de trânsito, acessos alternativos e mais de 20 parques e zonas de estacionamento.
As portas do recinto abrem às 18h00 e a atuação da banda irlandesa Dea Matrona está marcada para as 19h30.
No âmbito da digressão, a Amnistia Internacional promoverá na Figueira da Foz a campanha "Protege a Liberdade", dando continuidade à colaboração com o músico em iniciativas de defesa dos direitos humanos.
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