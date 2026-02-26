Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Conhecido como 'Lulinha', Fábio Luís da Silva é o filho mais velho do presidente do Brasil, Lula da Silva, e é suspeito num esquema de fraude no INSS.

Com a investigação a cargo da Polícia Federal (PF), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, autorizou hoje o pedido da PF para quebrar o sigilo de 'Lulinha'. Assim, a polícia pode agora ter acesso a dados fiscais, telemáticos e bancários do filho do atual presidente do Brasil.

Para tal, a polícia apontou ao STF que as investigações sobre desvios em pensões de aposentados e pensionistas do INSS revelam citações a 'Lulinha', avança o jornal Estado de S. Paulo. Já a TV Globo, que teve acesso a trechos do relatório, revelou que o filho do presidente pode ter atuado como sócio oculto de Antônio Camilo Antunes, conhecido como 'Careca do INSS', que é o principal suspeito do esquema.

Segundo o G1, o elo entre 'Lulinha' e o 'Careca do INSS' será a empresária Roberta Luchsinger, que também já foi alvo de busca e apreensões durante a Operação 'Sem Desconto'.

__

