Em comunicado a Bertrand Editora revelou que o autor americano foi distinguido com o Hans Christian Andersen Extraordinary Literature Award pela "sua capacidade única – semelhante à de Hans Christian Andersen – de usar narrativas criativas para explorar os lados sombrios e sinistros da vida humana, enquanto cativa milhões de leitores em todo o mundo".

O prémio será entregue ao autor, em privado, pelo presidente do comité, Jens Olesen, mas também haverá uma cerimónia a 17 de novembro em Odense, Dinamarca, onde o filme 'A Vida de Chuck', baseado num livro do autor, será exibido, mas na qual King não estará presente.

O Hans Christian Andersen Literature Award, o prémio literário principal, foi entregue pela primeira vez em 2007. Entre os vencedores destacam-se nomes como J.K. Rowling, Isabel Allende, Salman Rushdie, Haruki Murakami e Margaret Atwood, também publicada em Portugal pela Bertrand Editora. A próxima edição será em 2026, uma vez que o prémio é entregue a cada dois anos.