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A informação foi confirmada esta quarta-feira pela Autoridade Federal Alemã dos Transportes Motorizados (KBA), que indicou que o problema já esteve na origem de 36 incidentes registados a nível internacional, dos quais 12 resultaram em incêndios.

De acordo com a KBA, mais de 50 mil dos veículos abrangidos encontram-se registados na Alemanha. A Stellantis, que divulga os números de forma segmentada por país, precisou entretanto que, em França, a campanha de recolha envolve cerca de 212 mil automóveis produzidos entre 2023 e 2026, sendo mais de metade da marca Peugeot.

A construtora automóvel não detalhou, para já, o número total de viaturas afetadas noutros mercados, nem o calendário completo da operação, limitando-se a garantir que os proprietários serão contactados pelas respetivas redes de assistência para a verificação e correção do problema técnico identificado.

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