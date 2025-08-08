Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"Esta ação não fará nada para pôr fim a este conflito ou para ajudar a garantir a libertação dos reféns. Só trará mais derramamento de sangue", afirma, citado pela BBC.

"A cada dia a crise humanitária em Gaza piora e os reféns feitos pelo Hamas estão a ser mantidos em condições terríveis e desumanas. O que precisamos é de um cessar-fogo, um aumento na ajuda humanitária, a libertação de todos os reféns pelo Hamas e uma solução negociada. O Hamas não pode ter nenhum papel no futuro de Gaza e deve sair, além de se desarmar", acrescenta.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Diz ainda: "Juntamente com os nossos aliados, estamos a trabalhar num plano de longo prazo para garantir a paz na região como parte de uma solução de dois Estados e, finalmente, alcançar um futuro mais brilhante para palestinos e israelitas".

"Mas sem que ambos os lados se envolvam de boa-fé nas negociações, essa perspetiva está desaparecendo diante dos nossos olhos", sublinha.

"A nossa mensagem é clara: uma solução diplomática é possível, mas ambas as partes devem se afastar do caminho da destruição", termina.

Recorde-se que o Gabinete de Segurança do Governo de Israel aprovou esta madrugada um plano militar proposto pelo primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, para ocupar a Cidade de Gaza.