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Em comunicado, Westminster informou que os Royal Marines e agentes da autoridade da Agência Nacional do Crime (NCA) embarcaram no navio russo Smyrtos, na manhã de domingo, numa operação que se prolongou por seis horas.

Os fuzileiros e os agentes contaram com o apoio de helicópteros Chinook, Merlin e Wildcat, de um P-8 da Royal Air Force e dos navios da Royal Navy HMS Sutherland e HMS Ledbury.

A Rússia utiliza a sua frota sombra para contornar as sanções ocidentais ao setor petrolífero, que impedem Moscovo de fretar ou segurar petroleiros, salvo se cumprir determinadas restrições.

O Smyrtos será agora levado para fundear ao largo da costa sul do Reino Unido, onde as autoridades irão monitorizar eventuais riscos para a segurança ou o ambiente.

Nas redes sociais, o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, escreveu que esta operação é "mais um golpe para a Rússia" e que deve lembrar "aqueles que alimentam a guerra de Putin na Ucrânia que não os deixaremos esconder-se".

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