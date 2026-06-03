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Cláudia Evaristo é livreira e garante que a afluência desta quarta-feira foi “muito mais fraca” do que a dos últimos dias. “Só a meio da tarde é que a Feira começou a ficar um pouco mais animada, não sei se por ser véspera de feriado”.

A livreira constata que a tarde trouxe mais crianças ao evento do que é habitual, o que atribui à greve geral. “Estamos a ver mais crianças, talvez por as escolas terem fechado”, afirmou ao 24notícias.

Cláudia esteve hoje a trabalhar na Feira do Livro, mas aderiu à greve nos teatros em que trabalha. “Perder um dia de trabalho dói”, afirma enquanto esfrega o polegar no dedo indicador para dar a entender que está a falar de dinheiro. É por isso que chama “valentes” aos que aderiram à greve e justifica: “Se não lutarmos hoje, vamos ser mais precários amanhã”.

A livreira Cláudia Evaristo alerta para a dificuldade que muitos funcionários tiveram para chegar até ao Parque Eduardo VII e garante que esta é a razão para haver stands fechados.

O 24notícias encontrou várias bancas encerradas, todas com o mesmo aviso afixado. Na nota era possível ler que a greve geral estava a condicionar o funcionamento dos pavilhões e que não havia qualquer perspetiva de hora de abertura.