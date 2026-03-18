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Além do rigor académico, a St. Julian’s destaca-se pelo ambiente multicultural e pela aposta numa formação integral, que integra desporto, artes e competências essenciais para a vida, como colaboração, criatividade e cidadania. Com cerca de metade das famílias portuguesas e alunos de dezenas de nacionalidades, a escola consegue manter uma forte ligação ao país, oferecendo uma educação internacional com raízes no contexto local.

A St. Julian’s School volta a integrar o Top 10 das melhores escolas privadas da Europa. O que representa este reconhecimento?

Este reconhecimento é motivo de grande orgulho para toda a comunidade da St. Julian’s School. Estar entre as dez melhores escolas privadas da Europa pelo quarto ano consecutivo demonstra a consistência do nosso projeto educativo e o trabalho contínuo de alunos, professores e colaboradores. É também uma validação internacional da nossa abordagem educativa, que procura equilibrar excelência académica com o desenvolvimento pessoal e social dos alunos.

O que distingue a St. Julian’s School de outras escolas internacionais na Europa?

A St. Julian’s distingue-se pela combinação entre rigor académico, ambiente multicultural e uma formação verdadeiramente integral. Trabalhamos para desenvolver não apenas conhecimento, mas também competências essenciais para o futuro, como pensamento crítico, criatividade, colaboração e responsabilidade social. Esta abordagem procura preparar os alunos para um mundo cada vez mais global e interligado.

A diversidade é uma das maiores riquezas da St. Julian’s. A escola reúne alunos de dezenas de nacionalidades e cerca de 50% das nossas famílias são portuguesas, o que cria um ambiente verdadeiramente internacional, mas com uma forte ligação ao país onde estamos inseridos

Que fatores são avaliados no Spear’s Schools Index?

O Spear’s Schools Index avalia um conjunto abrangente de critérios, que incluem o desempenho académico, a qualidade da oferta educativa, o ambiente escolar e o impacto cultural e social da escola. A avaliação é realizada por um painel independente de especialistas internacionais em educação, o que reforça a credibilidade e a relevância deste ranking a nível global.

Paul Morgan Paul Morgan, Diretor da St Julian's

Além da componente académica, que outras áreas são prioritárias na formação dos alunos?

Acreditamos numa formação completa, que integra o desporto, as artes e o desenvolvimento de competências pessoais e sociais. A escola promove os chamados “6Cs”: compaixão, curiosidade, comunicação, coragem, colaboração e cidadania. Estas competências ajudam os alunos a desenvolver não apenas conhecimento, mas também valores e capacidades fundamentais para a vida.

Que importância tem este ranking para as famílias que procuram uma escola internacional?

Rankings internacionais como o Spear’s Schools Index são uma referência importante para famílias que procuram escolas de excelência, sobretudo num contexto de crescente mobilidade global. Cada vez mais famílias internacionais escolhem Portugal para viver e trabalhar, atraídas por fatores como a segurança e a qualidade de vida. Neste contexto, indicadores como este ranking garantem a estas famílias a existência de instituições com elevados padrões educativos e um ambiente escolar sólido e reconhecido internacionalmente, oferecendo-lhes maior confiança na escolha da escola para os seus filhos.

Quais são os principais objetivos da St. Julian’s School para os próximos anos?

O nosso foco continuará a ser a qualidade da experiência educativa dos alunos. Queremos continuar a inovar, a desenvolver competências relevantes para o futuro e a manter o equilíbrio entre excelência académica e desenvolvimento pessoal. O reconhecimento internacional é importante, mas a nossa prioridade continuará a ser preparar os alunos para terem impacto positivo no mundo.

As mensalidades da St. Julian’s estão entre as mais elevadas do país. Num contexto em que muitas famílias enfrentam dificuldades económicas, é uma escola para elites?

Compreendemos que o custo de uma educação internacional possa levantar questões legítimas. A St. Julian’s é uma instituição independente, e as mensalidades refletem o investimento significativo em professores altamente qualificados, infraestruturas, recursos pedagógicos e numa oferta educativa muito abrangente. Ao mesmo tempo, procuramos promover alguma diversidade socioeconómica através de programas de bolsas e apoio financeiro, que permitem a alunos talentosos frequentar a escola independentemente da sua situação económica. O nosso objetivo é garantir a qualidade educativa e, sempre que possível, ampliar o acesso a essa experiência.

A escola promove os chamados ‘6Cs’: compaixão, curiosidade, comunicação, coragem, colaboração e cidadania

A St. Julian’s é conhecida pela forte presença de alunos estrangeiros e de várias nacionalidades. Está a criar um ambiente educativo mais próximo de uma “bolha internacional” do que da realidade do país onde a escola está inserida?

A diversidade é uma das maiores riquezas da St. Julian’s. A escola reúne alunos de dezenas de nacionalidades e cerca de 50% das nossas famílias são portuguesas, o que cria um ambiente verdadeiramente internacional, mas com uma forte ligação ao país onde estamos inseridos. Oferecemos também um percurso curricular bilingue, que segue o currículo nacional português, integrando simultaneamente elementos internacionais, permitindo aos alunos beneficiar do melhor de ambos os sistemas educativos. Procuramos manter uma ligação muito forte a Portugal — através da língua, da cultura e de várias iniciativas que envolvem a comunidade local. O nosso objetivo é proporcionar um espaço onde os alunos aprendem a compreender diferentes culturas, perspetivas e realidades, preparando-se para viver e trabalhar num mundo globalizado, sem perder o sentido de pertença ao contexto onde a escola está inserida.

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