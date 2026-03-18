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A St. Julian’s School continua a ser a escola privada melhor posicionada no país, num ranking que avalia anualmente as melhores escolas privadas a nível global. A distinção reconhece a consistência do projeto educativo da instituição, assente numa formação integral que alia excelência académica a uma forte aposta nas áreas do desporto, das artes e no desenvolvimento de competências pessoais e sociais, com foco na preparação dos alunos para um contexto global.

Em comunicado, Paul Morgan, diretor da St. Julian’s School, sublinhou a importância do reconhecimento internacional. "Ser reconhecida pelo quarto ano consecutivo entre as 10 melhores escolas privadas da Europa é um momento de grande orgulho para toda a nossa comunidade. O facto de sermos também a única escola portuguesa presente neste ranking global torna este reconhecimento ainda mais significativo", afirmou, destacando o trabalho da equipa pedagógica e o desempenho dos alunos.

Criado em 2020, o Spear’s Schools Index identifica anualmente as 100 melhores escolas privadas do mundo, com base na avaliação de um painel independente de especialistas internacionais em educação. Entre os critérios analisados estão o desempenho académico, a diversidade da oferta educativa, o ambiente escolar e o impacto cultural e social das instituições, num ranking que visa apoiar famílias internacionais na escolha de escolas de excelência num contexto de crescente mobilidade global.

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