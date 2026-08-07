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O modo está disponível, por enquanto, para subscritores Premium de dispositivos iOS nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Austrália, Nova Zelândia e Suécia.

Através do Fitness Hub, os utilizadores podem escolher entre 25 predefinições. É possível selecionar o tipo de treino — como corrida intervalada, corrida contínua ou treino em pirâmide — e personalizar a duração, as batidas por minuto e o género de música.

Além da música, a funcionalidade pode criar indicações de áudio para diferentes momentos da corrida. Para já, esta opção está disponível apenas em inglês, segundo o TechCrunch.

No início deste ano, o Spotify lançou também conteúdos de fitness em parceria com a fabricante de equipamentos de exercício Peloton.

A chegada do “Running Mode” acontece cerca de dois meses depois de a aplicação de fitness Strava ter anunciado que a sua funcionalidade Record deixaria de integrar o Spotify na aplicação.