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Disponível para utilizadores premium e gratuitos, a funcionalidade dá acesso a dados personalizados, como o primeiro dia na plataforma, a primeira música reproduzida, o número total de músicas diferentes ouvidas e o artista mais ouvido de sempre por cada utilizador.

A iniciativa inclui ainda uma playlist personalizada com as 120 músicas mais reproduzidas por cada pessoa, acompanhadas pelo respetivo número de reproduções.

À semelhança do Spotify Wrapped, cada utilizador poderá também partilhar os seus resultados nas redes sociais através de cartões personalizados.

No âmbito das comemorações, a plataforma revelou ainda, pela primeira vez, os conteúdos mais reproduzidos da sua história. Taylor Swift foi distinguida como a artista mais ouvida de sempre, enquanto o álbum Un Verano Sin Ti, de Bad Bunny, lidera entre os discos. A música Blinding Lights, de The Weeknd, surge como a música mais reproduzida, o podcast The Joe Rogan Experience como o mais ouvido e o audiolivro A Court of Thorns and Roses, de Sarah J. Maas, como o mais reproduzido entre utilizadores premium.

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