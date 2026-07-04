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A polémica surgiu a 1 de julho, data em que o clube assinalou o 120.º aniversário com o lançamento da nova identidade visual. Após a divulgação do vídeo promocional, vários adeptos do Sporting e do Benfica identificaram, nas redes sociais, uma imagem que aparentava retratar o Estádio da Luz com as bancadas e a cobertura em tons de verde.

A imagem, que surge perto do minuto 1:48 do vídeo, mostra um estádio com um ecrã gigante onde aparece a palavra "golo", utilizando a tipografia do novo símbolo leonino. No entanto, segundo a Lusa Verifica, vários elementos arquitetónicos, como a cobertura, uma torre de betão adjacente e o murete no topo da bancada, não correspondem ao Estádio José Alvalade, mas sim ao recinto do Benfica.

Através de pesquisas reversas, a Lusa Verifica concluiu que a imagem utilizada corresponde a uma fotografia original do Estádio da Luz publicada na plataforma Pexels, na conta Diogo Digital Art, tendo sido posteriormente alterada para o vídeo do Sporting através da modificação das cores.

Confrontado com o caso, o gabinete de comunicação do Sporting explicou que o vídeo, concebido pela agência responsável pela nova identidade de marca do clube, recorreu, em algumas sequências, a imagens geradas com recurso a Inteligência Artificial como elementos de apoio ao conceito criativo, segundo o jornal A Bola.

Já o diretor de comunicação do Sporting, Gonçalo Santos, rejeitou qualquer intenção de fazer referência ao estádio do rival, afirmando que "qualquer semelhança com um estádio em particular resulta exclusivamente do processo de geração dessas imagens, não correspondendo a uma opção criativa deliberada nem a qualquer referência intencional a outro clube ou ao respetivo estádio".

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