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A transportadora de ultra baixo custo, que chegou a operar centenas de voos diários, com os seus aviões amarelos, e a empregar cerca de 17 mil pessoas, afirmou ter “iniciado um encerramento ordenado das suas operações, com efeito imediato”. A companhia informou no seu ‘site’ que todos os voos foram cancelados e que o serviço de apoio ao cliente deixou de estar disponível.

“Estamos orgulhosos do impacto do nosso modelo de ultra baixo custo na indústria ao longo dos últimos 34 anos e esperávamos continuar a servir os nossos clientes durante muitos anos”, refere-se no comunicado.

A empresa aconselhou os clientes a aguardarem os reembolsos, mas avisou que não prestará assistência na marcação de viagens com outras companhias aéreas.

O encerramento já era esperado, depois de sexta-feira ter chegado ao fim sem a aprovação de um necessário resgate governamental para a empresa, que enfrentava dificuldades financeiras.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, ainda afirmou que a sua administração tinha apresentado uma “proposta final” para uma aquisição financiada por fundos públicos, com o objetivo de evitar a falência da companhia, mas não foi alcançado qualquer acordo. Trump já tinha sugerido a possibilidade de um resgate na semana anterior, depois de a companhia ter entrado em processo de insolvência pela segunda vez em menos de dois anos, num contexto de aumento dos preços do combustível devido à guerra no Irão.

A Spirit tem enfrentado dificuldades financeiras desde a pandemia de covid-19, pressionada pelo aumento dos custos operacionais e pelo crescimento da dívida. Quando pediu proteção ao abrigo do Capítulo 11, em novembro de 2024, já tinha acumulado prejuízos superiores a 2,5 mil milhões de dólares desde o início de 2020.

A transportadora voltou a recorrer à proteção contra credores em agosto de 2025, quando declarou ter 8,1 mil milhões de dólares em dívidas e 8,6 mil milhões em ativos, segundo documentos judiciais.

Os defensores de um plano de resgate, incluindo sindicatos que representam pilotos, assistentes de bordo e trabalhadores de pista, afirmaram que o colapso da empresa colocaria milhares de norte-americanos no desemprego e prejudicaria os consumidores, ao reduzir a concorrência no setor e aumentar os preços das passagens aéreas.

Cerca de 17 mil postos de trabalho poderão ser afetados, segundo o advogado da Spirit, Marshall Huebner.

Os viajantes mais sensíveis ao preço e aqueles que viajam em lazer deverão sentir mais a ausência da Spirit, especialmente em locais onde a companhia tinha forte presença, como Las Vegas e cidades da Florida como Fort Lauderdale e Orlando.

A companhia aérea transportou cerca de 1,7 milhões de passageiros domésticos em fevereiro, cerca de meio milhão a menos do que no mesmo mês do ano anterior, segundo a empresa de análise de aviação Cirium.

A Spirit também reduziu significativamente a sua capacidade, com cerca de metade dos lugares disponíveis este mês em comparação com maio de 2024.

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