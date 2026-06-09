Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A informação pode agora ser consultada no separador “Registo de interesses”, no campo “Outras situações”, da declaração eletrónica do chefe do Governo, surgindo na versão mais recente submetida a 5 de maio. A divulgação cumpre as exigências da Entidade para a Transparência, que fiscaliza as declarações de rendimentos, património e interesses de titulares de cargos políticos.

A lista não apresenta alterações face aos dados já anteriormente divulgados por Montenegro e por órgãos de comunicação social, incluindo o “Expresso”. Entre os clientes identificados constam, entre outros, a Rádio Popular, Grupo Solverde, Cofina, INETUM Portugal, Sogenave, Ferpinta, CLIP – Colégio Luso Internacional do Porto e ITAU.

Segundo a informação agora tornada pública, a atividade da Spinumviva centrou-se sobretudo em serviços de consultoria relacionados com proteção de dados e aplicação do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD), abrangendo várias das empresas clientes. Noutras situações, a empresa prestou serviços de consultoria de gestão e apoio a reestruturações empresariais, nomeadamente no setor da distribuição e energia.

A atualização surge após a polémica em torno da forma de entrega inicial destes dados à Entidade para a Transparência, que em 2025 tinha rejeitado um ficheiro anexo por considerar que o formato não garantia a adequada publicitação da informação.

Na mesma declaração agora atualizada, consta ainda que o primeiro-ministro apresentou pedidos de oposição à consulta de elementos do seu património imobiliário, matéria que tem sido objeto de contencioso junto do Tribunal Constitucional.

O caso da Spinumviva tem sido alvo de escrutínio político e mediático desde 2025, com o Governo a reiterar que não existe qualquer incumprimento declarativo, defendendo que as questões em causa têm natureza jurídica e aguardam decisão das instâncias competentes.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.