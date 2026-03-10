Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Sob o mote Há atrasos que custam a ultrapassar, outros não dão uma segunda oportunidade, a iniciativa pretende alertar para a importância do diagnóstico precoce do cancro colorretal e contará com divulgação nos jogos da 26.ª jornada da Liga Betclic e da Liga Meu Super.

A presidente da SPG, Marília Cravo, sublinha que o cancro colorretal, também conhecido como cancro do intestino, apresenta níveis elevados de incidência e mortalidade. "Quando surgem sintomas como dor abdominal, sangue nas fezes, alterações do trânsito intestinal, perda de peso ou anemia, a doença pode já estar numa fase avançada. É, por isso, fundamental reforçar a importância do rastreio a partir dos 45 anos", afirma.

Do lado da Liga Portugal, o presidente da Fundação do Futebol, Reinaldo Teixeira, destaca o papel do futebol como veículo de sensibilização para causas de saúde pública. "O futebol tem uma enorme capacidade de mobilização. Associarmo-nos a esta campanha é contribuir para alertar, informar e incentivar ao rastreio, porque na saúde agir atempadamente faz toda a diferença", refere.

A campanha integra a iniciativa Saúde Digestiva, desenvolvida pela SPG para promover o conhecimento sobre o aparelho digestivo e incentivar hábitos de vida saudáveis, como uma alimentação equilibrada e a prática regular de atividade física. A ação estará presente ao longo do mês de março nas redes sociais da sociedade científica e nos meios de comunicação social.

Segundo a SPG, cerca de um terço da população é afetada por doenças digestivas, sendo a prevenção e o rastreio instrumentos essenciais para reduzir o impacto destas patologias na qualidade de vida. Mais informações podem ser consultadas na plataforma dedicada à iniciativa Saúde Digestiva.

