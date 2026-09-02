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Mais de uma centena de espumantes de diferentes regiões portuguesas vão estar em prova livre no dia 5 de setembro, este sábado, durante a segunda edição do Sparkling Wine Affair, que decorre no Páteo do Hyatt Regency Lisboa, entre as 17h00 e as 22h00.

O evento pretende reunir produtores de várias regiões vitivinícolas do país e permitir aos participantes provar diferentes estilos de espumante, conhecer novos projetos e contactar diretamente com alguns dos produtores presentes.

Entre os produtores anunciados estão a Douro Ansiães, do Douro, Quinta dos Abibes, da Bairrada, Murganheira, de Távora-Varosa, Quinta da Lapa, do Tejo, e Casa Ermelinda Freitas, da Península de Setúbal.

A iniciativa inclui também uma componente gastronómica. O menu, servido no espaço Yellow Tram, foi criado pelo chef do Hyatt Regency Lisboa e inclui propostas como leitão à Bairrada em pão bao, ostras frescas e mini-hambúrguer trufado.

A organização prevê ainda música ao vivo ao longo do evento, que terá como cenário o rio Tejo e o pôr do sol. A prova decorre durante cinco horas, permitindo explorar diferentes estilos e origens de espumantes portugueses.

O Sparkling Wine Affair realiza-se pela segunda vez em Lisboa, numa altura em que a produção nacional de espumantes reúne referências de regiões com diferentes condições de solo, clima e tradição vitivinícola.

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