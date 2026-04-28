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Em comunicado, a Ordem dos Arquitetos, que apresentou a candidatura, sublinha que a distinção “representa um marco histórico” para a obra de Souto de Moura, para Portugal e para a arquitetura portuguesa. Criada em 1984 e atribuída de três em três anos, a Medalha de Ouro da UIA é considerada pela própria organização como a mais prestigiante distinção concedida por arquitetos a arquitetos, com base em nomeações de instituições profissionais de todo o mundo.

Ao longo dos anos, o galardão foi atribuído a figuras de referência da arquitetura internacional, como Hassan Fathy, Charles Correa, Rafael Moneo, Renzo Piano, Álvaro Siza Vieira e Paulo Mendes da Rocha.

O júri que escolheu o vencedor deste ano foi composto pela presidente da UIA, Regina Gonthier, pelo arquiteto David Adjaye e pela arquiteta Lu Wenyu. Para o presidente da Ordem dos Arquitetos, Avelino Oliveira, esta distinção é o “culminar de um percurso pessoal e profissional de ampla produção arquitetónica” e reforça a projeção internacional de Portugal como referência na arquitetura contemporânea.

A entrega da medalha está marcada para 30 de junho, na Basílica da Sagrada Família, em Barcelona, durante o Congresso Mundial de Arquitetos. No dia seguinte, a Casa da Arquitetura e a Ordem dos Arquitetos promovem uma conversa com Souto de Moura e os arquitetos Manuel Aires Mateus e Inês Lobo.

Nascido no Porto em 1952, Eduardo Souto de Moura soma mais de uma dezena de prémios, incluindo o Pritzker (2011) e o Leão de Ouro da Bienal de Veneza (2018), e é autor de obras emblemáticas como o Estádio Municipal de Braga e a Casa das Histórias Paula Rego, em Cascais.

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