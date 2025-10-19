Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Num comunicado, o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul informou que “o militar foi detido após atravessar a parte central da fronteira terrestre” e “expressou o desejo de se reassentar na Coreia do Sul”.

Esta é a primeira deserção registada de um soldado norte-coreano desde agosto de 2024, quando um sargento atravessou a secção leste da fronteira entre os dois países.

Embora o território seja oficialmente designado como zona desmilitarizada, trata-se de uma área de 248 quilómetros de extensão e quatro de largura, protegida por minas terrestres, cercas de arame farpado, armadilhas para tanques e tropas de combate.

Segundo o jornal The Guardian, o episódio relembra um caso de 2017, quando um soldado norte-coreano em fuga atravessou a fronteira a correr e os soldados do Norte dispararam cerca de 40 tiros antes que os soldados sul-coreanos conseguissem arrastar o soldado ferido para um local seguro.

O jornal britânico nota que não é comum que norte-coreanos fujam através da fronteira terrestre, uma vez que a maioria dos cerca de 34 mil desertores desde o fim da Guerra da Coreia (1950-1953) chegou ao Sul através da China, cuja fronteira com o Norte é mais extensa e permeável.

As relações entre Pyongyang e Seul continuam tensas, apesar das tentativas de aproximação promovidas pelo presidente liberal Lee Jae Myung, que assumiu o cargo em junho e prometeu melhorar as relações entre os dois países.

