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A experiência reúne o chef executivo do Adega, Alexandre Cabral, e o chef Sidney Espírito Santo, do histórico restaurante lisboeta, que irá apresentar alguns dos pratos mais emblemáticos da casa, escolhida para representar a região de Lisboa neste ciclo gastronómico.

O menu preparado para os dois jantares inclui cabrito assado à moda de Monção, açorda de lavagante e a sobremesa doce d'avó Luísa, cuja receita original é preservada desde 1974.

A homenagem à gastronomia lisboeta prolonga-se até 15 de julho, período durante o qual o restaurante Adega passa a disponibilizar uma carta inspirada na cozinha da região, criada por Alexandre Cabral. Entre as propostas encontram-se bacalhau à Brás, bife à Marrare com molho cremoso de pimenta verde e batata, bem como sardinhas grelhadas acompanhadas por broa de milho e salada de tomate.

A seleção de vinhos em destaque é assegurada pelo produtor Monte Bluna, da Arruda dos Vinhos, uma das sub-regiões vitivinícolas de Lisboa.

Segundo o Vila Vita Parc, a iniciativa "Territórios de Portugal" pretende dar a conhecer a diversidade gastronómica nacional através da colaboração com algumas das mais emblemáticas casas portuguesas, promovendo o encontro entre tradição, criatividade e identidade regional.

Nos dias 7 e 8 de julho, o restaurante Adega manterá o serviço habitual à carta, complementado pela seleção especial de pratos do Solar dos Presuntos.

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