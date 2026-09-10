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José Sócrates negou esta quinta-feira ter tido qualquer intervenção na compra do apartamento de luxo em Paris que o Ministério Público relaciona com o seu património. O antigo primeiro-ministro voltou a ser ouvido no julgamento da Operação Marquês, que decorre em Lisboa.

O imóvel, localizado na Avenue Président Wilson, foi adquirido em 2012 por Carlos Santos Silva por cerca de 2,8 milhões de euros. Sócrates viveu na habitação durante o período em que esteve em Paris, mas sustenta que nunca foi o proprietário e que apenas utilizou o apartamento por empréstimo do empresário e amigo.

A questão da propriedade do imóvel é uma das matérias em discussão no processo. Para o Ministério Público, apesar de estar formalmente em nome de Carlos Santos Silva, o apartamento estaria ligado a José Sócrates e faria parte do alegado esquema financeiro investigado na Operação Marquês.

O antigo primeiro-ministro tem mantido a versão de que Carlos Santos Silva disponibilizou o apartamento para que pudesse viver em Paris. Sócrates acabou por deixar a habitação durante as obras de remodelação e passou posteriormente a residir noutro imóvel na capital francesa.

A acusação tem uma interpretação diferente e considera que Carlos Santos Silva terá funcionado como intermediário na disponibilização de dinheiro e bens a Sócrates. O apartamento de Paris é apontado como um dos exemplos dessa alegada relação financeira.

O imóvel tornou-se uma das peças mais conhecidas do processo, tanto pelo seu valor como pela utilização que Sócrates fez da habitação. A defesa do antigo primeiro-ministro rejeita, no entanto, que a casa lhe pertencesse ou que a aquisição tenha sido feita em seu benefício.

O julgamento da Operação Marquês continua no Tribunal Central Criminal de Lisboa, estando em análise os vários factos e crimes imputados aos arguidos.

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