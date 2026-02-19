O ex-primeiro-ministro José Sócrates e o empresário Carlos Santos Silva estão a ser investigados pelo Ministério Público (MP), desde 2025, por suspeitas de branqueamento de capitais, numa alegada repetição de esquemas descritos na acusação da Operação Marquês, avança o Observador.
Sócrates e Santos Silva investigados em novo caso de branqueamento de capitais
19 fev 2026 16:09
-
