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Os guias explicam, em linguagem simples e acessível, o que são estas patologias, os principais sintomas e os tratamentos disponíveis. A coleção aborda doenças como a artrite psoriática, artrite reumatoide, doença de Behçet, síndrome de Sjögren, doença mista do tecido conjuntivo, esclerose sistémica, espondiloartrite, fenómeno de Raynaud, lúpus, síndrome antifosfolipídeo, polimiosite e dermatomiosite, síndromes autoinflamatórias e uveíte. Inclui ainda dois guias dedicados à gravidez em contexto de doença autoimune e ao tratamento não farmacológico destas patologias.

Segundo Carlos Carneiro, coordenador do NEDAI, a iniciativa pretende capacitar os doentes e promover a literacia em saúde na área das doenças autoimunes, traduzindo conceitos clínicos complexos numa linguagem acessível, esclarecendo dúvidas frequentes sobre medicação e cuidados preventivos e reforçando o diálogo entre médico e doente.

Entre os recursos disponibilizados encontram-se modelos de diários de sintomas e listas de perguntas para levar às consultas, com o objetivo de ajudar os doentes a organizar a sua história clínica e a melhorar a comunicação com a equipa médica.

Os 15 guias estão disponíveis gratuitamente no portal da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna.

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