O projeto pretende criar um espaço seguro, empático e transformador, onde cada testemunho seja acolhido com respeito e dignidade.

Inspirado nos princípios da justiça restaurativa, o Sobre.VIVER permitirá às vítimas e sobreviventes participar em sessões individuais ou em grupo, com uma abordagem colaborativa e sinodal, valorizando a escuta ativa e a corresponsabilidade. O objetivo é promover a reparação simbólica e oferecer a oportunidade de influenciar políticas públicas e estratégias de prevenção.

Associações de apoio especializado à vítima de violência sexual: Quebrar o Silêncio (apoio para homens e rapazes vítimas de abusos sexuais)

910 846 589

apoio@quebrarosilencio.pt Associação de Mulheres Contra a Violência - AMCV

213 802 165

ca@amcv.org.pt Emancipação, Igualdade e Recuperação - EIR UMAR

914 736 078

eir.centro@gmail.com

As sessões de grupo decorrerão mensalmente, online, em horário pós-laboral, dinamizadas por dois elementos do Grupo VITA. A participação é voluntária, confidencial e não substitui o acompanhamento psicoterapêutico regular. Os participantes podem manter anonimato, assumindo nomes fictícios, e todas as contribuições são partilhadas de forma anónima pelo Grupo VITA.

O projeto também prevê a criação de materiais formativos, guias de apoio e recursos educativos para profissionais, instituições e comunidade, numa lógica de intervenção baseada no trauma. Entre os temas abordados estarão estratégias para tornar a Igreja um espaço mais seguro, apoio a familiares, caminhos de reconstrução pessoal e espiritual e participação na elaboração de políticas públicas.

O Sobre.VIVER terá início em novembro. As vítimas interessadas podem manifestar a sua vontade de participação através do contacto com o Grupo VITA pelo número 91 509 0000 ou pelo e-mail geral@grupovita.pt.

