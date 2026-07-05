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Segundo o ministério, 82 das vítimas mortais tinham também nacionalidade venezuelana. Entre os portugueses que perderam a vida estão 17 crianças e 78 adultos.

O MNE adiantou ainda que há 58 cidadãos portugueses desaparecidos.

De acordo com o mais recente balanço oficial, os sismos provocaram pelo menos 2.954 mortos e 16.592 feridos na Venezuela.

Entretanto, as autoridades venezuelanas anunciaram um conjunto de medidas de apoio às famílias afetadas, incluindo um pagamento mensal durante seis meses para os mais atingidos e a criação de uma linha de crédito hipotecário com subsídios até 80%.

O Governo anunciou também que está a preparar um plano para a recuperação do Aeroporto Internacional de Maiquetía e prossegue os trabalhos de remoção de escombros e de reparação de infraestruturas.

Em La Guaira, um dos locais mais afetados pelos sismos, registaram-se protestos de moradores que exigem o realojamento prometido pelas autoridades. Outras famílias denunciam a redução da ajuda alimentar e aguardam ainda pela recuperação dos corpos de familiares, de acordo com o Diário de Notícias.

Segundo as autoridades venezuelanas, pelo menos 6.462 pessoas foram resgatadas e 16.309 ficaram desalojadas.

A presidente interina da Venezuela distinguiu equipas de socorro de sete países, entre os quais Portugal, com a condecoração "Heróis da Venezuela", pelo trabalho desenvolvido após os sismos.

A missão portuguesa de resposta à emergência mantém a sua base de operações em Catia la Mar, na região de La Guaira, uma das zonas mais afetadas e onde reside uma significativa comunidade portuguesa e lusodescendente.

Entretanto, a Universidade dos Açores está a promover uma campanha de recolha de bens essenciais para apoiar a população venezuelana afetada pelos sismos. A iniciativa decorre até segunda-feira, em Ponta Delgada, e privilegia a recolha de medicamentos, material de saúde, equipamentos de emergência e ferramentas de trabalho.