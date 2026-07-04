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Segundo a tutela, 80 das vítimas mortais tinham também nacionalidade venezuelana. Entre os portugueses que perderam a vida, 17 são crianças e 76 são adultos.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros adiantou ainda que continuam desaparecidos 57 cidadãos portugueses.

De acordo com o mais recente balanço oficial das autoridades, os sismos registados na Venezuela a 24 de junho provocaram pelo menos 2.645 mortos e 12.666 feridos.

Na sequência da tragédia, vários países, incluindo Portugal e outros Estados-membros da União Europeia, enviaram equipas de busca e salvamento para a Venezuela.