Seis manifestantes morreram e pelo menos 20 ficaram feridos depois de um grupo de protesto ter invadido, no sábado, a zona fortificada do Consulado dos Estados Unidos em Karachi, na cidade de Karachi, no Paquistão, segundo equipas locais de emergência.

De acordo com o porta-voz da polícia local, Rehan Ali, à CNN, “centenas de pessoas apareceram subitamente nas imediações” da missão diplomática, levando a uma rápida mobilização das forças de segurança.

Vídeos divulgados nas redes sociais e analisados pela CNN mostram dezenas de manifestantes a romper barreiras de segurança e a atingir janelas do edifício com paus. Nas imagens, são ainda visíveis focos de incêndio no interior das instalações, enquanto se ouvem disparos.

Os gritos captados nas gravações sugerem que o protesto terá sido motivado pelos ataques envolvendo os Estados Unidos e Israel contra o vizinho Irão, num momento de crescente tensão geopolítica na região.

Ainda não é claro de que forma ocorreram as seis mortes. Imagens partilhadas entretanto mostram corpos ensanguentados em macas, mas as autoridades não divulgaram detalhes adicionais sobre as circunstâncias.

*Notícia atualizada às 8h50 com novas mortes no protesto

