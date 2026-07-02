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Entre as vítimas contam-se 65 adultos e 14 crianças.

Mantêm-se ainda 64 portugueses ou lusodescendentes desaparecidos, uma semana após a ocorrência dos dois grandes sismos.

No conjunto do país, o número de mortos ultrapassa os 2.300 e continua a aumentar, enquanto prosseguem as operações de busca e salvamento. Equipas de ajuda internacional, incluindo portuguesas, estão no terreno.

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