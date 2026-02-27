Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com as autoridades, 62 das mortes foram registadas em Juiz de Fora e outras seis no município de Ubá. O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais mantém em curso operações de busca em três frentes distintas, estando ainda sinalizadas pessoas desaparecidas em ambos os concelhos.

Em Juiz de Fora, 61 das vítimas já foram identificadas e 56 corpos entregues às famílias, tal como na localidade de Ubá.

Juiz de Fora foi o município mais afetado pelo temporal que ocorreu entre segunda e terça-feira. A situação agravou-se com novas chuvas intensas registadas na noite de quarta-feira, que provocaram inundações, novos deslizamentos de terras e o corte de várias vias, comprometendo o acesso de serviços essenciais.

O Hospital de Pronto-Socorro, uma das principais unidades de saúde da cidade, teve o subsolo inundado, sendo que o rio Paraibuna atingiu os quatro metros de altura, levando a autarquia a alertar a população para evitar a circulação nas zonas ribeirinhas.

Segundo dados da autarquia, mais de 4200 pessoas permanecem desalojadas ou desabrigadas no concelho. Juiz de Fora encontra-se em estado de calamidade pública desde terça-feira.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.