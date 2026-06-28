O Ministério dos Negócios Estrangeiros confirmou que há, pelo menos, 51 portugueses e lusodescendentes mortos na sequência dos sismos na Venezuela. Entre as vítimas, estão sete crianças.
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Dos mortos, seis são portugueses, um tem nacionalidade portuguesa através do casamento e os restantes são lusodescendentes.
Há ainda 84 desaparecidos.
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