Segundo o Al Jazeera, o ataque tinha sido inicialmente noticiado como tendo provocado cinco mortos numa escola primária de raparigas em Minab, cidade na província de Hormozgan, no sul do país.

As autoridades iranianas continuam a acompanhar a situação e a agência Fars tem publicado atualizações à medida que novos detalhes são confirmados.

