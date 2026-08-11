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De acordo com a Sky News, há ainda 668 feridos. No entanto, a imprensa colombiana indica que já são mais de 900 feridos.

O El Espectador, que cita dados do Serviço Geológico Colombiano, afirma que houve, pelos menos, 33 réplicas após o sismo. O jornal colombiano indica que as regiões de Pereira, Cali y Quibdó são as mais afetadas afetadas.

O Presidente da Colômbia, Abelardo De La Espriella, declarou ontem o estado de emergência nacional.

Segundo os serviços geológicos dos Estados Unidos e da Colômbia, o sismo, de magnitude 7,4, ocorreu às 7h34 locais de segunda-feira, com epicentro no departamento de Chocó, no oeste do país. O abalo foi também sentido na Venezuela, que ainda recupera de um duplo sismo mortal que aconteceu a 24 de junho.

Artigo atualizado às 21h45

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