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Entre as vítimas mortais estão 107 adultos e 28 menores, sendo que 115 das 135 vítimas tinham também nacionalidade venezuelana. O novo balanço representa um aumento de uma vítima mortal em relação aos dados divulgados na segunda-feira, enquanto o número de desaparecidos baixou de 12 para 11.

Os dois sismos, de magnitude 7,2 e 7,5, ocorreram com menos de um minuto de intervalo, a cerca de 200 quilómetros de Caracas, afetando sobretudo o estado costeiro de La Guaira. O abalo foi seguido por centenas de réplicas, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

Um mês após a tragédia, o balanço oficial das autoridades venezuelanas aponta para 5.546 mortos, 16.740 feridos e 17.907 desalojados.

Na sequência da catástrofe, Portugal e vários outros países da União Europeia enviaram equipas de busca e salvamento para apoiar as operações de emergência no terreno.

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