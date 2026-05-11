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A informação consta do relatório de monitorização dos tempos de espera no SNS relativo ao segundo semestre de 2025, que aponta também para um aumento do incumprimento dos prazos legais na cirurgia oncológica, com uma subida de quatro pontos percentuais em comparação com o mesmo período do ano anterior. De acordo com a ERS, este agravamento resulta sobretudo de maiores atrasos nos casos classificados como “prioritários” e “normais”.

No final de dezembro de 2025, havia ainda 8.874 utentes à espera de primeira consulta com suspeita ou confirmação de doença oncológica, mais 3% do que em 2024. Apesar do aumento do número de doentes em espera, registou-se uma melhoria no cumprimento dos prazos, com o TMRG a ser ultrapassado em 65,5% dos casos, menos 13,1 pontos percentuais face ao ano anterior.

Também na cardiologia se verificou um aumento da pressão sobre o sistema. No final de 2025, 28.234 utentes aguardavam primeira consulta nesta especialidade, mais 8,4%, com 74,9% a ultrapassarem o tempo máximo legal, embora com uma melhoria de 11 pontos percentuais face a 2024. Para cirurgia cardíaca, estavam em espera 2.703 utentes, um aumento de 39,5%, sendo que 58,6% já tinham excedido o TMRG.

No conjunto das restantes especialidades hospitalares, o número de utentes em espera para primeira consulta ultrapassou um milhão, mais 17% do que no ano anterior, enquanto a atividade cirúrgica global registou uma ligeira diminuição. A ERS assinala, ainda assim, um aumento generalizado do número de primeiras consultas realizadas, contrastando com a redução da atividade cirúrgica, incluindo na área da oncologia.

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