A medida consta do despacho n.º 2312/2026 e é saudada pelas associações representativas do setor como um sinal de reconhecimento da importância estratégica da rede convencionada no acesso aos cuidados de saúde.

Em comunicado, a Associação Nacional de Laboratórios Clínicos considera que a revisão das tabelas dos Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica (MCDT) nas análises clínicas responde a preocupações antigas dos laboratórios convencionados, que vinham alertando para o impacto negativo do congelamento prolongado dos valores na capacidade de resposta da rede. A associação sublinha que o diagnóstico laboratorial é um pilar transversal do circuito assistencial, suportando decisões clínicas em praticamente todas as especialidades, influenciando programas de rastreio e monitorização e permitindo ao Serviço Nacional de Saúde recorrer à capacidade instalada fora do setor público sempre que esta se revele insuficiente.

Segundo a ANL, a estabilidade e sustentabilidade da rede convencionada são essenciais para garantir o acesso atempado dos cidadãos aos cuidados de saúde, sobretudo pela proximidade territorial dos laboratórios e pela sua integração no quotidiano do SNS. A associação defende ainda que a atualização agora publicada deve ser acompanhada por revisões periódicas, transparentes e previsíveis, de forma a evitar novos períodos prolongados de desatualização.

Também a ANAUDI, Associação Nacional de Unidades de Diagnóstico por Imagem, destaca o alcance da revisão das tabelas convencionadas da radiologia, que passam a incorporar uma atualização considerada expressiva após mais de uma década sem alterações estruturais. De acordo com a associação, o despacho introduz uma revisão das nomenclaturas e uma atualização alargada dos atos convencionados, traduzindo-se num reforço do investimento nesta componente assistencial.

A ANAUDI enquadra esta decisão como particularmente relevante num momento crítico para a radiologia convencionada, marcado pela necessidade de investimento contínuo em tecnologia, pela pressão sobre a capacidade instalada e pela exigência de garantir tempos de resposta adequados aos utentes. Para a associação, a atualização das tabelas representa um sinal de convergência institucional em torno da necessidade de reforçar a sustentabilidade do setor, criando condições para a modernização tecnológica e para a manutenção da oferta de exames no SNS.

Ambas as associações sublinham que a revisão agora aprovada não esgota o processo de atualização das tabelas de MCDT. No caso da radiologia, a ANAUDI espera que, numa fase seguinte, sejam revistas também as tabelas da medicina nuclear e de outras áreas consideradas essenciais para a capacidade de resposta do setor convencionado. Já a ANL reforça o compromisso com a defesa do acesso efetivo dos cidadãos aos cuidados de saúde, da liberdade de escolha dos utentes e de uma rede convencionada robusta, eficiente e equilibrada do ponto de vista territorial.

A atualização das tabelas de análises clínicas e radiologia é vista, assim, como um passo relevante para a sustentabilidade do setor convencionado e para o reforço da resposta do SNS, numa altura em que o acesso atempado ao diagnóstico é considerado determinante para a eficácia do sistema de saúde.