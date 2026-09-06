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O momento aconteceu no sábado, 5 de setembro, durante a terceira edição da Festa da Família. O encontro reuniu funcionários do Vaticano e respetivas famílias nos Jardins do Vaticano.

Ao dirigir-se às crianças, o Papa recordou os encontros que teve com os mais novos durante o verão e brincou com a tendência que entretanto se tornou conhecida em todo o mundo.

"Durante o verão, tive a oportunidade de me encontrar com muitas crianças", explicou. De seguida, introduziu o tema: "Todos aprenderam um pouco de matemática. Quanto é six-seven?"

A resposta do próprio pontífice foi imediata: "Seis, sete? Treze. Muito bem!"

A brincadeira provocou risos entre os presentes e mostrou que Leão XIV não só reconhece o fenómeno como parece já estar familiarizado com a sua utilização entre crianças e adolescentes.

Como é que o Papa chegou ao "six-seven"?

A ligação de Leão XIV ao fenómeno começou há vários meses. Em maio, durante um encontro no Vaticano com um grupo de jovens, algumas crianças ensinaram ao Papa o gesto associado ao "six-seven". Com as palmas das mãos viradas para cima, os participantes movimentam-nas alternadamente, como se estivessem a pesar dois objetos numa balança.

Inicialmente surpreendido, Leão XIV acabou por entrar na brincadeira, repetindo a expressão e o movimento. O momento foi filmado e rapidamente se tornou viral nas redes sociais.

Pouco depois, o Papa voltou a fazer o gesto durante uma deslocação de papamóvel em Itália. Em junho, voltou a repetir a tendência durante uma viagem a Espanha, mostrando que o episódio no Vaticano não tinha sido apenas uma reação espontânea a um grupo de crianças.

Afinal, o que quer dizer "six-seven"?

A resposta mais simples é: não quer dizer nada em concreto. Contudo, é já considerando um dos fenómenos da cultura digital que se espalham rapidamente entre os mais jovens e que são, muitas vezes, deliberadamente absurdos ou difíceis de compreender para quem está fora do grupo.

O "six-seven" começou por estar associado à música "Doot Doot (6 7)", do rapper Skrilla. A expressão ganhou depois uma nova vida nas redes sociais, sobretudo no TikTok, onde crianças e adolescentes começaram a repeti-la e a acompanhar a frase com o característico movimento das mãos.

O basquetebol também ajudou a popularizar a expressão. Entre as referências associadas ao fenómeno está LaMelo Ball, jogador da NBA que mede 6 pés e 7 polegadas — ou 6'7", na notação utilizada nos Estados Unidos.

A partir daí, o "six-seven" deixou de ter uma utilização específica. Pode aparecer simplesmente quando alguém ouve os números seis e sete, numa frase ou numa situação que permita fazer a referência.

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