O autarca afirmou, em declarações à Lusa, que “as coisas estão a melhorar de dia para dia”, sublinhando que, de sábado para este domingo, o caudal do rio baixou para cerca de 850 metros cúbicos por segundo na Ponte Açude, em Coimbra, cerca de metade do volume registado no dia anterior. Na manhã de sábado, ainda passavam naquele local cerca de 1.600 metros cúbicos de água por segundo.

José Veríssimo confirmou que o pior cenário já foi ultrapassado, mas advertiu que a reposição da normalidade dependerá da evolução das condições meteorológicas. “Se não chover nos próximos tempos, a situação poderá demorar três semanas a um mês para normalizar”, referiu, admitindo que, com as condições atuais, o caudal poderá estabilizar dentro de cerca de 15 dias.

Apesar da descida dos níveis da água, a localidade de Ereira continuará isolada por via terrestre nos próximos dias. Segundo o autarca, nesta zona a recuperação é mais lenta devido à entrada de água proveniente da ribeira do Foja.

O presidente da câmara adiantou ainda que, graças ao abaixamento do nível das águas, a Estrada Nacional 111 já foi reaberta na zona de Tentúgal e Meãs do Campo, permitindo restabelecer algumas ligações rodoviárias afetadas pelas cheias.

